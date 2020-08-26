مروحية "مي - 28" المطورة تختبر منظومتها الخاصة بمقاومة صواريخ" أرض - جو"

تعرضت مروحية "مي – 28 إن إم" المطورة الروسية للقصف بالصواريخ المضادة للجو التي تم إطلاقها من الأرض.

وذلك في إطار الاختبارات الحكومية التي خضعت لها المروحية للتأكد من قدرتها على مقاومة صواريخ "أرض – جو" المعادية.

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صرح بذلك لوكالة "نوفوستي كبير طياري الاختبار في مركز "ميل وكاموف" للمروحيات، سيرغي ماسلوف. وقال إن "مي – 28 إن إم" هي مروحية ضاربة متعددة المهام قادرة على تدمير المدرعات والأهداف الجوية البطيئة المحلقة على ارتفاع منخفض وتحقيق الاستطلاع الجوي وإرسال إشارات دلالة الهدف إلى مروحيات وطائرات أخرى. وذلك ليلا ونهارا وفي كل ظروف الطقس.

وأوضح أن الاختبارات الحكومية للمروحية يجب أن تنتهي العام الجاري، بما في ذلك اختبار قدرة منظومة مكافحة صواريخ "أرض – جو".

وقال الطيار إن المهندسين أخذوا عند تصميمهم للمروحية بالحسبان خبرة استخدام مروحية "مي – 28 – أو بي" للقتال والتدريب وركبوا في قمرة قيادة المروحية مجموعة ثانية لأجهزة القيادة. وأوضح أن المروحية الجديدة مزودة بمنظومة حديثة للقيادة والملاحة والتصويب وأجهزة الكومبيوتر سريعة التشغيل.

أما قمرة القيادة فصارت مدرعة لتحمي الطيار من الرصاص وقذائف لا يزيد عيارها عن 20 ملم.

يذكر أن مروحية "مي – 28 إن إم" قامت بأول تحليق لها في أكتوبر عام 2016.

المصدر: نوفوستي