وزير الدفاع الروسي يتفقد الطائرات العسكرية الجديدة قبيل انطلاق منتدى "الجيش-2020"

زار وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو معرضا للطائرات الجديدة قبيل انطلاق منتدى "الجيش-2020" في كوبينكا بالقرب من موسكو.

ووفقا للمكتب الصحفي التابع لوزارة الدفاع الروسية، تفقد شويغو الجزء المغلق من المعرض حيث تفقد مقاتلة من الجيل الخامس من طراز "سو-57" متعددة الأغراض بالإضافة إلى مروحية هجومية مطورة من طراز "مي 28 أن أم" وكذلك درون "الصياد" الثقيل.

إلى ذلك تفقد وزير الدفاع الروسي الطائرة المسيرة الثقيلة "ألتيوس" ومقاتلات من طراز "سو-35 أس" و"ميغ-35" ومروحيات من طراز "كا-52ك" و"مي-28تي" و"مي-171ش" التي تعرض في الجزء المفتوح من المعرض.

المصدر: رابتلي