قاذفة "سو-34" الروسية تحصل على أسلحة فعالة تقاوم الحرب الإلكترونية الأوكرانية والغربية الصنع

حصلت قاذفات "سو-34" التكتيكية الروسية على أجهزة جديدة للحماية من الحرب الإلكترونية، وتحمي تلك الأجهزة القاذفة جيدا من أسلحة الحرب الإلكترونية الأوكرانية والغربية الصنع.

وقالت وكالة "نوفوستي" الروسية إن سبب تزويد القاذفات الروسية التكتيكية بهذا السلاح يكمن في أنها توجه ضربات إلى العدو في المنطقة القريبة من الحد الأمامي، لذلك يزداد احتمال تعرضها لتأثير أسلحة الحرب الإلكترونية الأوكرانية، مشيرة إلى أن الأجهزة الروسية الجديدة تقاوم بفاعلية عالية الحرب الإلكترونية الأوكرانية وتمنعها من التشغيل.

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يذكر ان قاذفة "سو- 34" دخلت الخدمة في الجيش الروسي عام 2014 وشاركت في عملية مكافحة الإرهابيين الدوليين في سوريا. وتم تزويد القاذفة بمدفع "غي شا – 30 – 1" عيار 30 ملم ونسخة أخيرة من صواريخ "إر -27" جو- جو المطورة التي تطلق إلى مسافة 130 كلم. كما تم تزويدها بصواريخ "جو – أرض" و"جو – بحر" الحديثة، بما في ذلك الصواريخ المضادة للسفن.

وسيضمن الجمع بين منظومة "خيبيني" للحرب الإلكترونية ومحطتي التشويش النشيط " ساب – 14" و"ساب – 518" الحماية الأمينة من الدفاعات الجوية المعادية. وحسب المعلومات الواردة من قطاع الصناعات الدفاعية الروسية فإن قاذفة "سو-34" يمكن أن تختفي من رادارات العدو نتيجة تشغيل هذا السلاح الفعال.

المصدر: روسيسكايا غازيتا