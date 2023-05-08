أفاد رئيس المكتب الصحفي لمجموعة قوات "غرب" العقيد سيرغي زيبينسكي بأن مقاتلة روسية من طراز "سو-34" نفذت ضربة بالقنابل الموجهة على نقطة مرابطة المرتزقة الأجانب في منطقة خاركوف.

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وقال زيبينسكي في حديث لوكالة "نوفوستي": "نفذ طاقم مقاتلة من طراز "سو-34" – باستخدام الوحدات الشاملة لتخطيط وتصحيح القنابل الجوية – ضربة على نقطة المرابطة المؤقتة للمرتزقة الأجانب في منطقة التجمع السكني إيفانوفكا".

وأضاف أن جنود مجموعة قوات "غرب" اكتشفوا ودمروا في اتجاه كوبيانسك خلال يوم واحد مجموعتي تخريب واستطلاع للعدو من اللواء الآلي المنفصل الـ14 ولواء الدفاع الإقليمي المنفصل الـ103، كما أفشلوا 3 محاولات لتناوب الوحدات الأوكرانية في المواقع الأمامية في منطقة التجمعات السكنية تيمكوفكا وكيسلوفكا ونوفوملينسك.

وتابع أن مجموعة خاصة للقوات أكتشفت ودمرت في منطقة التجمع السكني فيليكي بورلوك مركبة قتالية من منظومة "أوسا" الصاروخية للعدو، وذلك باستخدام ذخيرة "لانسيت". كما دمرت منظومة "مستا-أس" ذاتية الحركة مدفع هاوترز "أكاتسيا" الأوكراني في منقطة التجمع السكني شيفتسوف يار.

المصدر: نوفوستي