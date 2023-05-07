الدفاع الروسية: تدمير 22 مسيرة أوكرانية فوق البحر الأسود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد أن دفاعتها الجوية دمرت 22 طائرة بدون طيار أوكرانية فوق مياه البحر الأسود الليلة الماضية.

وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي إنه خلال الليل، تم رصد 22 طائرة أوكرانية هجومية بدون طيار فوق البحر الأسود، مشيرة إلى أن كل المسيرات إما دمرت بنيران منظومات الصواريخ المضادة للطائرات أو تم تحييدها بوسائل الحرب الإلكترونية.

وأشار التقرير إلى أن فصائل هجومية واصلت تقدمها على محور دونيتسك وسيطرت على حيين آخرين في الأجزاء الشمالية الغربية والغربية من مدينة أرتيموفسك (باخموت). وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا المحور أكثر من 340 من الجنود والمرتزقة الأجانب.

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وفي ما يلي أبرز النقاط الأخرى التي تضمنها تقرير الدفاع الروسية:

تحييد 4 مجموعات تريب واستطلاع أوكرانية ومقتل ما مجموعه أكثر من 85 جنديا للعدو على محور كوبيانيك، والقضاء على 75 جنديا أوكرانيا على محور كراسني ليمان، وتحييد مجموعة تخريب واستطلاع وتصفية 55 جنديا على محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه، و40 جنديا آخرين على محور خيرسون

إصابة 98 وحدة مدفعية أوكرانية في مواقع إطلاق النار والقوات ومعدات عسكرية في منطقة

تدمير مستودع ذخيرة لإحدى وحدات تنظيم "القطاع الأيمن" الإرهابي الأوكراني في منطقة خاركوف

تدمير 3 محطات رادار مضادة للبطاريات أمريكية الصنع في دونيتسك

ضرب مركز قيادة لواء الدفاع الإقليمي 124 قرب خيرسون وتدمير مركز الاتصالات للواء 81 المحمول جوا في دونيتسك

تدمير مركزي القيادة والمراقبة التابعين لكتيبة اللواء الآلي 110 في دونيتسك ومركز "الجنوب" لقوات العمليات الخاصة الأوكرانية في منطقة خيرسون

اعتراض 5 قذائف من راجمات الصواريخ HIMARS ، وصاروخ تكتيكي عملياتي "غروم-2"، وصاروخ تكتيكي "توتشكا-أو"، إضافة إلى إسقاط 10 طائرات بدون طيار في مناطق متفرقة

إجمالي ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية الخاصة 418 طائرة، و230 مروحية، و027 4 طائرة بدون طيار، و421 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و9014 دبابة ومدرعة أخرى، و1096 راجمة صواريخ، و4754 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون و10037 مركبة عسكرية خاصة.

المصدر: RT