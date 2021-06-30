الخط المباشر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

يجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء الدورة الـ18 من حوار "الخط المباشر" السنوي مع مواطني بلده.

ووجه إلى الرئيس الروسي في هذا العام 1.5 مليون سؤال يخص أكبر عدد منها جهود محاربة فيروس كورونا والتطعيم ضده.

وفيما يخص مجال السياسة الخارجية فيتمحور معظم الأسئلة على واقع علاقات روسيا مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

أهم ما جاء في الخط المباشر مع بوتين:

بوتين عن استضافة روسيا "يورو-2020" وسط تفشي كورونا: اضطررنا لتطبيق الالتزامات الدولية التي تبنيناها

بوتين: لست من مؤيدي التطعيم الإلزامي

بوتين: تشديد القيود في بعض أقاليم روسيا يأتي بهدف تفادي سيناريو الإغلاق الشامل في البلاد

بوتين: التطعيم هو السبيل الوحيد لكبح جماح الجائحة

بوتين يؤكد أن اللقاح الذي تلقاه هو "سبوتنيك V"

بوتين: نحو 10% من الذين يخضعون للتطعيم يصابون بكورونا لكن اللقاح يقلل من خطورة الإصابة

بوتين: في مسألة التطعيم يجب الإصغاء إلى الخبراء وليس الشائعات

بوتين عن سبب عدم إدراج أوكرانيا على القائمة الروسية للدول المعادية: لا أعتبر الشعب الأوكراني معاديا

بوتين: أعتبر الشعبين الروسي والأوكراني شعبا واحدا لكن القيادة الأوكرانية الحالية معادية لنا

بوتين: أسعار الأغذية في العالم عند أعلى مستوى منذ عقد

يتبع..