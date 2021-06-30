 
مباشر
عاجل
بوتين: الكثير من الأمور تتوقف على بايدن ونأمل في تطبيع العلاقات مع واشنطن

بوتين في رد شديد على عملية احتيال: هؤلاء مجرد حثالة

أخبار روسيا

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qq6a

تحدث الرئيس الروسي بنبرة شديدة حول عمليات الاحتيال التي يقوم بها البعض، وعن واقعة سرقة أحد المحاربين القدامى واصفا مرتكبيها بالحثالة.

وبهذا الشأن، قال بوتين في الحوار المباشر السنوي مع مواطنيه: "لا أريد حتى التعليق.. هؤلاء حثالة! أولئك الذين يرتكبون مثل هذه الجرائم ضد كبار السن هم مجرد حثالة! وبالطبع، يجب مكافحة هذا الأمر".

المصادفة أن المحارب المقصود الذي تعرض للاحتيال كان قد جلس إلى جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال عرض عسكري بالساحة الحمراء، وقام بوتين بتسوية معطفه.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا