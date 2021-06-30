بوتين في رد شديد على عملية احتيال: هؤلاء مجرد حثالة

تحدث الرئيس الروسي بنبرة شديدة حول عمليات الاحتيال التي يقوم بها البعض، وعن واقعة سرقة أحد المحاربين القدامى واصفا مرتكبيها بالحثالة.

وبهذا الشأن، قال بوتين في الحوار المباشر السنوي مع مواطنيه: "لا أريد حتى التعليق.. هؤلاء حثالة! أولئك الذين يرتكبون مثل هذه الجرائم ضد كبار السن هم مجرد حثالة! وبالطبع، يجب مكافحة هذا الأمر".

المصادفة أن المحارب المقصود الذي تعرض للاحتيال كان قد جلس إلى جانب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال عرض عسكري بالساحة الحمراء، وقام بوتين بتسوية معطفه.

المصدر: RT