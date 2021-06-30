بوتين: لا أعتبر شعب أوكرانيا غير صديق لكن قيادتها معادية لنا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه لا يعتبر الشعب الأوكراني شعبا غير صديق، لكنه أكد أن قيادة أوكرانيا معادية لروسيا.

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وخلال حوار "الخط المباشر" مع المواطنين، اليوم الأربعاء، رد بوتين على سؤال عن سبب عدم إدراج أوكرانيا في قائمة الدول غير الصديقة والتي أنشأتها السلطات الروسية في روسيا مؤخرا: "لماذا لا تشمل قائمة الدول غير الصديقة أوكرانيا؟ ذلك أنني لا أعتبر الشعب الأوكراني شعبا معاديا لنا".

وتابع: "لقد قلت مرارا ويمكنني أن أكرر أن الأوكرانيين والروس شعب واحد".

مع ذلك فقد أشار الرئيس الروسي إلى أن القيادة الأوكرانية تبنت مواقف معادية لروسيا والروس كشعب. وعلق بوتين على مشروع القانون الأوكراني الذي لا يصنف الروس ضمن "الشعوب الأصيلة" في البلاد، واصفا ذلك بأمر "لا يتصوره العقل". وأضاف الرئيس الروسي أن التداعيات المحتملة لتبني هذا القانون في أوكرانيا يمكن تشبيهها بمفعول "أسلحة الدمار الشامل".

وردا على سؤال عما إذا كان يخطط للقاء نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قال بوتين: "ما الجدوى من لقاء زيلينسكي وقد وضع بلاده تحت إدارة خارجية كاملة"، حيث يتم اتخاذ بعض القرارات في واشنطن والبعض الآخر في باريس. مع ذلك فقد أكد بوتين استعداده للقاء زيلينسكي مضيفا: "فقط يجب قبل كل شيء أن يكون هناك فهم موضوع الحديث".

وذكر بوتين إلى أن أنشطة القوميين المتطرفين في أوكرانيا - كما في أي دولة أخرى بما في ذلك روسيا - تقود إلى نتائج "هدامة"، كما أنه اتهم السلطات الأوكرانية بقمع القوى المعارضة الداخلية التي تدعو إلى "بناء وتقوية بلادهم، بما في ذلك عبر تطوير علاقات طبيعية مع روسيا".

وأضاف بوتين أن هذه المعارضة يتم "قمعها في مهدها"، فهناك من يتم زجه في السجن ومن يوضع تحت إقامة جبرية أو يغتال في شارع".

المصدر: وكالات روسية