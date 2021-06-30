أسرار عسكرية واحتمال نشوب حرب عالمية ثالثة والطريق إلى السعادة في حوار بوتين المباشر

أجاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، عن عشرات الأسئلة من مواطني بلده، ضمن إطار الدورة الـ18 من حوار "الخط المباشر" السنوي.

ووجه إلى الرئيس الروسي في هذا العام أكثر من مليوني سؤال حول مواضيع مختلفة تتراوح بين جهود مكافحة فيروس كورونا والتطعيم ضده واقتصاد روسيا والعلاقات مع الغرب، بالإضافة إلى ملفات شخصية مثل المؤلفات الأدبية الأكثر تأثيرا عليه و"سر السعادة".

أهم ما جاء في الخط المباشر مع بوتين الذي استمر هذا العام ثلاث ساعات و43 دقيقة:

بوتين: أعتبر الشعبين الروسي والأوكراني شعبا واحدا، لكن القيادة الأوكرانية الحالية معادية لنا

بوتين: أسعار الأغذية في العالم عند أعلى مستوى منذ عقد

بوتين: من يرتكب جرائم احتيال وسرقة بحق محاربين قدامى ومسنين هم حثالة البشر

المصدر: RT