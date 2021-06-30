أسرار عسكرية واحتمال نشوب حرب عالمية ثالثة والطريق إلى السعادة في حوار بوتين المباشر
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أجاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، عن عشرات الأسئلة من مواطني بلده، ضمن إطار الدورة الـ18 من حوار "الخط المباشر" السنوي.
ووجه إلى الرئيس الروسي في هذا العام أكثر من مليوني سؤال حول مواضيع مختلفة تتراوح بين جهود مكافحة فيروس كورونا والتطعيم ضده واقتصاد روسيا والعلاقات مع الغرب، بالإضافة إلى ملفات شخصية مثل المؤلفات الأدبية الأكثر تأثيرا عليه و"سر السعادة".
أهم ما جاء في الخط المباشر مع بوتين الذي استمر هذا العام ثلاث ساعات و43 دقيقة:
- بوتين عن استضافة روسيا "يورو-2020" وسط تفشي كورونا: اضطررنا لتطبيق الالتزامات الدولية التي تبنيناها
- بوتين: لست من مؤيدي التطعيم الإلزامي
- بوتين: تشديد القيود في بعض أقاليم روسيا يأتي بهدف تفادي سيناريو الإغلاق الشامل في البلاد
- بوتين: التطعيم هو السبيل الوحيد لكبح جماح الجائحة
- بوتين يؤكد أن اللقاح الذي تلقاه هو "سبوتنيك V"
- بوتين: نحو 10% من الذين يخضعون للتطعيم يصابون بكورونا، لكن اللقاح يقلل من خطورة الإصابة
- بوتين: في مسألة التطعيم يجب الإصغاء إلى الخبراء وليس الشائعات
- بوتين عن سبب عدم إدراج أوكرانيا على القائمة الروسية للدول المعادية: لا أعتبر الشعب الأوكراني معاديا
- بوتين: أعتبر الشعبين الروسي والأوكراني شعبا واحدا، لكن القيادة الأوكرانية الحالية معادية لنا
- بوتين: أسعار الأغذية في العالم عند أعلى مستوى منذ عقد
- بوتين: من يرتكب جرائم احتيال وسرقة بحق محاربين قدامى ومسنين هم حثالة البشر
- بوتين: على المصارف الخاصة تشديد الرقابة على التحويلات المالية لخفض حالات الاحتيال إلى الصفر
- بوتين: حادثة المدمرة البريطانية قبالة القرم استفزاز تقف وراءه لندن وواشنطن
- بوتين: لا أعتقد أن العالم كان سيصبح على حافة الحرب العالمية الثالثة حتى لو أغرقنا المدمرة البريطانية
- بوتين: الكثير من الأمور تتوقف على بايدن ونأمل في تطبيع العلاقات مع واشنطن
- بوتين: مرحلة القطب الواحد انتهت والعالم يتغير بسرعة
- بوتين: العقوبات ضد روسيا عادت علينا بالنفع في بعض الحالات ولن نرد عليها بخطوات تضر بمصالحنا
- بوتين: سيادتنا الاقتصادية تتعزز رغم العقوبات وتجاوزنا كثيرا من الدول بينها أمريكا من حيث القدرات الدفاعية
- بوتين: نقل عاصمة روسيا من موسكو إلى منطقة سيبيريا لن يحل المشاكل القائمة
- بوتين يحذر من تدهور الظروف البيئية على الأرض حتى مستوى كوكب الزهرة بسبب تغيرات المناخ
- بوتين عن تغيرات المناخ: سنستعد لاحتمال حدوث ما لا مهرب منه
- بوتين عن نزاع قره باغ: المشاكل المتراكمة كثيرة لكن الجميع يدركون أنه لا يجوز استئناف القتال
- بوتين: يلتسين لم يسلم لي مقاليد الحكم ومسؤوليتي إعطاء توصيات لمرشحين مستقبلبين لرئاسة روسيا
- بوتين يعد بتصدير كميات إضافية من لقاح كورونا إلى جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك
- بوتين: تزوير شهادات التطعيم ضد كورونا جريمة خطيرة والحكومة مصممة على مكافحتها
- بوتين يكشف عن سر السعادة وكيفية تجاوز الصعوبات
المصدر: RT