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أسرار عسكرية واحتمال نشوب حرب عالمية ثالثة والطريق إلى السعادة في حوار بوتين المباشر

أخبار روسيا

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أجاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، عن عشرات الأسئلة من مواطني بلده، ضمن إطار الدورة الـ18 من حوار "الخط المباشر" السنوي.

ووجه إلى الرئيس الروسي في هذا العام أكثر من مليوني سؤال حول مواضيع مختلفة تتراوح بين جهود مكافحة فيروس كورونا والتطعيم ضده واقتصاد روسيا والعلاقات مع الغرب، بالإضافة إلى ملفات شخصية مثل المؤلفات الأدبية الأكثر تأثيرا عليه و"سر السعادة".

أهم ما جاء في الخط المباشر مع بوتين الذي استمر هذا العام ثلاث ساعات و43 دقيقة:

المصدر: RT

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