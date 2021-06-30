بوتين: الأسعار في قطاع السياحة الداخلية في روسيا مضخمة

اعتبر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن أسعار الرحلات السياحية الداخلية في روسيا مرتفعة جدا، مشيرا إلى أن من أسباب ذلك غلق عدد كبير من بلدان العالم حدودها على خلفية جائحة كورونا.

إقرأ المزيد

وأشار بوتين خلال حوار "الخط المباشر" مع المواطنين، اليوم الأربعاء، إلى أن بقاء حدود عدد كبير من الدول مغلقة يسفر عن زيادة الضغط على البنى التحتية السياحية في روسيا، وخاصة في منتجعات القرم وإقليم كراسنودار، ما يؤدي بدوره إلى ارتفاع الأسعار.

ولفت الرئيس الروسي إلى أن السبب الآخر لهذه الظاهرة هو ضعف تطور البنى التحتية لقطاع السياحة في البلاد، إذا "كان الناس منذ البداية يفضلون السفر إلى الخارج ما إن تسنح لهم هذه الفرصة.. أما الدولة فلم تستثمر أموالا كافية في مشاريع سياحية في روسيا".

إقرأ المزيد

وأعلن بوتين أن الدولة وضعت برنامجا لتطوير السياحة الداخلية، وأنشأت مؤسسة معنية بهذا الهدف ستدخل بقروض رخيصة إلى مشاريع سياحية، مع إبقاء إمكانية الخروج منها لاحقا وتقديم حصصها لأصحاب مشاريع خاصة بأسعار السوق.

المصدر: وكالات روسية