روسيا تستأنف الرحلات الجوية مع 5 دول بينها دولة عربية

أعلنت روسيا استئناف الرحلات الجوية مع 5 دول إضافية هي أيسلندا ومالطا والمكسيك والبرتغال والسعودية، بداية من 25 الشهر الجاري.

وقال مركز التصدي لانتقال فيروس كورونا وانتشاره، في تصريح صحفي اليوم الخميس، إنه "مراعاة للوضع الوبائي في كل دولة على حدة، تقرر استئناف الرحلات الجوية الدولية المنتظمة اعتبارا من 25 مايو 2021 مع الدول التالية: أيسلندا (موسكو - ريكيافيك مرتين في الاسبوع)، مالطا (موسكو - فاليتا مرتين في الأسبوع)، المكسيك (موسكو - كانكون ثلاث مرات في الأسبوع)، البرتغال (موسكو - لشبونة ثلاث مرات في الأسبوع)، المملكة العربية السعودية (موسكو - جدة ثلاث مرات في الأسبوع، غروزني - جدة مرة في الأسبوع، محج قلعة - جدة مرة في الأسبوع)".

وحتى الآن استأنفت روسيا الرحلات الجوية الدولية مع كل من أرمينيا وأذربيجان وبيلاروس وكازاخستان وفيتنام وفنزويلا واليونان وألمانيا وسنغافورة وصربيا وإثيوبيا وقطر وقيرغيزستان وكوريا الجنوبية ومصر والإمارات وتنزانيا وسويسرا وسريلانكا وأوزبكستان وفنلندا واليابان وجزر المالديف وكوبا وسيشيل.

المصدر: تاس