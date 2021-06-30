بوتين يكشف عن اسم اللقاح الذي تلقاه ضد كورونا

كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا، الذي تلقاه هو لقاح "سبوتنيك V" الروسي.

وقال الرئيس الروسي خلال الحوار السنوي "الخط المباشر"، الذي يتفاعل فيه مع المواطنين ويجيب عن أسئلتهم: "عندما حصلت على التطعيم ضد فيروس كورونا، كان هناك لقاحان فقط في روسيا، وكلاهما جيدان"، مشيرا إلى أنه لم يستشر الطبيب عند اختيار اللقاح، وقرر تلقي التطعيم بلقاح "سبوتنيك V".

وأكد الرئيس الروسي أنه لم يشكو بعد التطعيم من أي أعراض جانبية.

وحول عدم كشفه حينها عن اسم اللقاح الذي تلقاه، قال بوتين "لقد طُلب مني ألا أتحدث عن اللقاح الذي تلقيته من أجل تجنب المنافسة".

وكان الرئيس الروسي قد أعلن في منتصف شهر أبريل الماضي، عن تلقيه الجرعة الثانية من اللقاح ضد فيروس كورونا.

المصدر: نوفوستي