بوتين يقول رأيه في الشائع من أن الجائحة مؤامرة عالمية

وصف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الفكرة الشائعة القائلة إن جائحة كورونا "مؤامرة" اتفق عليها رؤساء العالم، بأنها هراء.

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وفي معرض رده على تساؤل بهذا الشأن، قال بوتين إن "البعض يعتقد بأن أخذ التطعيم غير ضروري، وأمثال هؤلاء كثر".

وفسّر الرئيس الروسي مثل هذه الظاهرة، نقلا عن اختصاصيين، بالقول إن عملية التطعيم حين تجرى في جبهة واسعة ضد العدوى الأساسية يصبح كل شيء فيما يبدو حسنا، ويعتقد البعض انه لا داعي للعجلة، فلا احد يمرض بجانبك .. وحين تبدأ (عملية التطعيم) في الانخفاض الى مستوى عتبة محددة تظهر بؤرة للجائحة وحينها يسرع الجميع للتطعيم".

وشدد الرئيس بوتين على ضررورة عدم الإنصات لقليلي المعرفة، الذين يعتمدون على الإشاعات، وضرورة استشارة المتخصصين.

وتابع في هذا السياق قائلا: "سمعت الكثير من هذا النوع، ومن ذلك انه لا توجد أي جائحة! أنظر أحيانا الى ما يقوله البعض. يبدون بالغين ومتعلمين ولا ادري من أين يأتون. تقول هذا يحدث في جميع أرجاء العالم، يقولون ان قادة العالم متفقين على ذلك. هم لا يعون ما يحصل في العالم، وفي أي ظروف متناقضة يعيش عالمهم، ومع ذلك جمعوا الكل ليتآمروا. هذا هراء".

المصدر: RT