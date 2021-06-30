بوتين يضرب مثلا بالصين

شدد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال إجابته على سؤال أحد المواطنين في"الخط المباشر" السنوي، على أن الكثير سيتغير حين يعي الجميع في الولايات المتحدة ان العالم ليس أحادي القطب.

إقرأ المزيد

ولفت بوتين في هذا السياق إلى أن روسيا مهما فرضوا ضدها من عقوبات، فهي تتطور وصناعاتها الدفاعية تتطور، وتجاوزت العديد من الدول الأخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة.

وضرب الرئيس الروسي مثلا بالصين قائلا بهذا الشأن: "إذا كان الناتج المحلي الإجمالي للصين في عام 1991 يمثل 20٪ من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، فهو اليوم 120٪.. ويدرك شركاؤنا هذا (أن الدول الأخرى تتطور)، لذلك كان هناك اجتماع في جنيف (قمة بوتين-بايدن)، ومن ناحية أخرى، إنهم يحاولون الحفاظ على مركزهم الاحتكاري، ومن هنا جاءت هذه الاستفزازات.. مسألة العلاقات الجيدة لا تعتمد علينا. هذا الأمر يعتمد عليهم".

المصدر: gazeta.ru