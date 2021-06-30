بوتين: يلتسين لم يسلم لي مقاليد الحكم ومسؤوليتي إعطاء توصيات لمرشحين مستقبليين لرئاسة روسيا

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه شغل منصبه في مطلع القرن الحالي بطريقة دستورية، ولم "يُسلم" له الرئيس الروسي الراحل بوريس يلتسين مقاليد الحكم.

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وخلال حوار "الخط المباشر" مع المواطنين اليوم الأربعاء، رد بوتين على سؤال عما إذا كان يفكر في "تسليم" الحكم لشخص جدير بهذا المنصب، مثلما تسلم الحكم من أيدي يلتسين. وقال الرئيس الروسي في رده: "بوريس نيكولايفيتش يلتسين لم يسلم لي مقاليد الحكم. ذلك أنه بموجب قانوننا الأساسي (الدستور) ففي حالة استقالة رئيس الدولة يصبح رئيس حكومة روسيا الاتحادية قائما بأعمال رئيس الدولة بشكل مؤقت. ولقد كنت حينها رئيسا للحكومة".

وتابع: "أما عن وجود أشخاص أو شخص بإمكانه أن يقود البلاد (بعد بوتين)، فمن جهة يقول المثل إن المكان الجيد لا يكون شاغرا، ولا يوجد أشخاص لا يمكن تعويضهم. لكن من جهة أخرى فمن مسؤوليتي بالطبع أن أعطي توصيات لأشخاص سوف يترشحون لشغل منصب الرئيس".

ولفت بوتين إلى أن الحديث يدور عن ممارسة عالمية، مضيفا: "وبالطبع الوقت سيحين كي أستطيع أن أقول - وأنا آمل في ذلك - أن هذا الشخص أو ذاك يستحق برأيي أن يتولى رئاسة بلادنا العظيمة، وطننا العزيز روسيا".

المصدر: وكالات روسية