بوتين: مرحلة القطب الواحد انتهت والعالم يتغير بسرعة

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن مرحلة القطب الواحد انتهت والعالم يتغير بسرعة وبشكل جذري، وأضاف أن العقوبات ضد روسيا عادت علينا بالفائدة وتمكنا من تطوير قدراتنا.

وأوضح بوتين خلال حواره السنوي "خط مباشر"، اليوم الأربعاء، إن "العالم يتغير بشكل كبير والشركاء في الولايات المتحدة يدركون ذلك، لكنهم يحاولون الحفاظ على الاحتكار".

وأضاف بوتين أنه يعول على أن "يتخذ النظام العالمي طابعا أفضل"، وأن تعود العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة إلى طبيعتها.

وحول رد موسكو على العقوبات الغربية، قال بوتين إن روسيا لن ترد على العقوبات بشكل يمكن أن يلحق بروسيا ضررا، لكن يمكنها أن ترد بطريقة غير مماثلة على العقوبات.

وبخصوص التهديدات الأمريكية بعقوبات جديدة ضد روسيا، بعد اللقاء الذي جمع زعيمي البلدين في جنيف الشهر الجاري، وما إذا كان الرئيس جو بايدن يمكنه لعب دورا مهما في العلاقات بين البلدين، قال بوتين إنه على الرغم من أن لدى الولايات المتحدة، نظامها السياسي الخاص، وتوجد بعض الضوابط والتوازنات، لكن الكثير من الأشياء تتوقف على الرئيس هناك.

المصدر: نوفوستي