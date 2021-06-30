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بوتين ينصح كبار المسؤولين بمطالعة حكاية "كولوبوك" الروسية الشعبية

أخبار روسيا

بوتين ينصح كبار المسؤولين بمطالعة حكاية
freelance.ru
صورة ارشيفية
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قال الرئيس فلاديمير بوتين أن روايات "الحرب والسلم" لليف تولستوي، والكونشيرتو الأول للبيانو والأوركسترا لبيوتر تشايكوفسكي، والحكاية الشعبية الروسية "كولوبوك" أثرت فيه دون غيرها.

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جاء كلام بوتين خلال حوار "الخط المباشر" مع المواطنين اليوم الأربعاء، ردا على سؤال حول مؤلفات فنية أثارت إعجابه أكثر من غيرها وكان لها التأثير الأكبر عليه.

ونصح الرئيس الروسي كبار المسؤولين بمطالعة حكاية "كولوبوك" الشعبية الروسية.

وتروي الحكاية ان "كولوبوك" هرب من العجوز والعجوزة ونجى من الحيوانات المختلفة التي اشتهت أكله. ولكن في نهاية المطاف التقى الثعلب الذي أكله بواسطة الحيلة.

المصدر: نوفوستي

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