لحظة بلحظة.. الحرب في غزة وتداعياتها على المنطقة والعالم /21.01.2024/
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يستمر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة والاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي و"حماس" لليوم السابع بعد المئة، في ظل كارثة إنسانية وصحية في القطاع.
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