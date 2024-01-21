مراسلنا: مقاتلات إسرائيلية تحلق فوق طرابلس شمالي لبنان وتلقي بالونات حراراية وقنابل مضيئة (فيديوهات)

أفاد مراسلنا مساء اليوم الأحد بأن الطيران الحربي الاسرائيلي حلق على علو منخفض فوق أجواء مدينة طرابلس شمالي لبنان، وألقى بالونات حراراية وقنابل مضيئة.

هذا وأظهرت مقاطع فيديو البالونات الحراراية والقنابل المضيئة التي ألقاها الطيران الحربي الإسرائيلي فوق مدينة طرابلس الواقعة شمال لبنان.

وأفد مراسلنا في وقت سابق من مساء اليوم، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي حلق على علو منخفض وبكشف مكثف في أجواء العاصمة اللبنانية بيروت.

كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية بلدة ميس الجبل وأطراف بلدات مروحين وأم التوت جنوبي لبنان.

كم جهته، أعلن "حزب الله" اليوم الأحد أنه "دعما لغزة وردا على استهداف المدنيين اللبنانيين، استهدف مستوطنة أفيفيم الإسرائيلية بأسلحة صاروخية، وأصاب منزلا سقط من ‏كان بداخله بين قتيل وجريح".

كما أشار إلى أنه استهداف ثكنة إسرائيلية وموقعين تابعين للجيش الإسرائيلي، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

‏وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسلنا بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة كفرا جنوب لبنان وأسفرت عن وقوع ضحايا، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية على علو منخفض في أجواء جنوب لبنان.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي عن رصده لعملية إطلاق صاروخ من جنوب لبنان، وتوجيهه ضربة للبنية التحتية لـ"حزب الله".

وكان نائب رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" اللبناني علي ‏دعموش قد شدد على أن "كل التهديدات والوساطات والرسائل التي ‏يحملها الموفدون إلى لبنان لن تقفل جبهة الجنوب".

كما نقلت "رويترز" عن مسؤولين لبنانيين أن "حزب الله" رفض مقترحات مبعوث الرئيس الأمريكي لشؤون أمن الطاقة آموس هوكشتاين للتهدئة مع إسرائيل "لأنها غير واقعية".

في حين أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي يوم الأربعاء، أن احتمالات الحرب على الجبهة الشمالية الحدودية مع لبنان أعلى مما كانت عليه في الماضي.

إقرأ المزيد

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان توترا أمنيا وتبادلا لإطلاق النار وقصفا بالصواريخ بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله منذ إطلاق حماس عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023 وإعلان إسرائيل الحرب على غزة.

المصدر: RT