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مشاهد من مكان استهداف مسيرة إسرائيلية لسيارة جنوبي لبنان

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أعلن "حزب الله" اليوم السبت أن غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة على سيارة قرب مدينة صور الساحلية بجنوب لبنان أسفرت عن مقتل اثنين من أعضاء الحزب كانا يستقلان سيارة.

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وأعلن "حزب الله" مقتل علي محمد حدرج "عباس" من بلدة البازورية في جنوب لبنان، والذي "ارتقى شهيدا على طريق القدس".

وأفادت مراسلة RT اليوم السبت باستهداف مسيرة إسرائيلية سيارة على طريق عام بلدة البازورية برج الشمالي في عمق جنوب لبنان.

المصدر: AP + RT

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