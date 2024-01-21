السفيرة الأميركية في العراق تلتقي المالكي

زارت السفيرة الأميركية في بغداد ألينا رومانوفسكي الأحد رئيس الوزراء العراقي الأسبق نوري المالكي، أحد ابرز قيادات الائتلاف الحاكم.

يأتي اللقاء غداة هجوم صاروخي استهدف قاعدة عسكرية في غرب العراق تضم جنودا أميركيين وقوات من التحالف الدولي، وتبنته "المقاومة الإسلامية في العراق.

ومنذ منتصف أكتوبر، تعرض جنود أميركيون وآخرون من التحالف الدولي في العراق وسوريا، لأكثر من 140 هجوما في سياق توتر إقليمي تغذيه تداعيات الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل حليفة الولايات المتحدة، وحركة حماس الفلسطينية.

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وافاد بيان صادر عن المكتب الاعلامي لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بأن اللقاء مع السفيرة الأميركية "استعرض مستقبل العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلا عن تصاعد التوترات في المنطقة".

وشدد المالكي "على أهمية تعزيز علاقات الصداقة والتعاون، والمضي في إدامتها وتطويرها بما يخدم مصالح الشعبين الصديقين".

واشار الى "الأزمات الكثيرة التي تواجه المنطقة لا سيما الاحداث في فلسطين المحتلة ولبنان والبحر الأحمر وشمال سوريا والعراق، داعيا الى سرعة التحرك لتخفيف حدة التوتر وإنهاء الهجمات المتبادلة التي قد تنذر باتساع رقعة الحرب.

ولم تعلق السفارة الأميركية على هذا اللقاء. وتلتقي السفيرة رومانوفسكي بانتظام القادة العراقيين وسياسيين من مختلف الأطياف.

المصدر: AFP