البحرية الإسرائيلية تقصف موقعا على سواحل غزة (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته البحرية قصفت مبنى نصب فيه عناصر "حماس" كمينا لجنوده، و"القضاء على عشرات المقاتلين والعثور على كميات كبيرة من الأسلحة".

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وأضاف بيانه اليوم الأحد، أن "قواته البحرية تساعد القوات البرية العاملة في قطاع غزة، من خلال المراقبة وضرب الأهداف".

وتابع: "واصلت قوات جيش الدفاع الإسرائيلي أنشطتها العملياتية في خان يونس. وخلال اليوم الماضي، قضى قناصة جيش الدفاع الإسرائيلي بالتعاون مع سلاح الجو الإسرائيلي على عدد من الإرهابيين. علاوة على ذلك، عثرت قوات جيش الدفاع الإسرائيلي على كميات كبيرة من الأسلحة داخل مبنى تابع لحماس".

وختم البيان: "في منطقة درج التفاح شمال قطاع غزة، قضت قوات الجيش الإسرائيلي على 15 إرهابيا. ونفذت غارة استهدفت مبنى تابعا لحماس وعثرت على أزياء رسمية وأسلحة عديدة".

وفي وقت سابق، نشر الجيش الإسرائيلي مشاهد من داخل نفق في خان يونس بقطاع غزة، قال إنه تم احتجاز رهائن إسرائيليين فيه، وأن "حماس" تمتلك شبكة تحت الأرض متفرعة في خان يونس.

المصدر: RT