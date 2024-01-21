بريطانيا تنوي تحديث سلاح استخدمته ضد مسيرات الحوثيين

تعتزم بريطانيا إنفاق 514 مليون دولار على تحديث نظام الصواريخ المضادة للطائرات الذي تستخدمه قواتها في البحر الأحمر.

وذكرت وزارة الدفاع في بيانها أنه سيتم تحديث نظام الدفاع الجوي "سي فايبر" بصواريخ مزودة برأس حربي جديد وبرمجيات تمكنه من مواجهة تهديدات الصواريخ الباليستية.

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وذكرت وزارة الدفاع أن العقود أرسيت على "شركة إم.بي.دي.إيه"، وهي مشروع مشترك لصناعة الصواريخ تملكه شركات "إيرباص" و"بي.إيه.إي سيستمز" و"ليوناردو".

وقال وزير الدفاع جرانت شابس: "مع تدهور الوضع في الشرق الأوسط، من الضروري أن نتكيف للحفاظ على سلامة المملكة المتحدة وحلفائنا وشركائنا".

وأضاف: "كانت منظومة "سي فايبر" في الطليعة، كونها السلاح المفضل للبحرية في أول عملية إزالة تهديد جوي منذ أكثر من 30 عاما".

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات البريطانية عن تعرض سفينة تجارية بريطانية لهجوم بطائرة مسيرة بالقرب من سواحل اليمن.

وقال المركز التنسيقي للرحلات التجارية البحرية البريطاني في بيان له إن السفينة أصيبت بطائرة مسيرة جنوب شرقي عدن، مشيرا إلى أن الحادث أسفر عن نشوب حريق على متن السفينة.

المصدر: نوفوستي