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البحرية البريطانية: رصد طائرة مسيرة مجهولة قبالة سواحل اليمن

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البحرية البريطانية: رصد طائرة مسيرة مجهولة قبالة سواحل اليمن
AP
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أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت معلومات حول طائرة مسيرة مجهولة الهوية تم رصدها قبالة الساحل الجنوبي الشرقي لليمن، مطالبة السفن بتوخي الحذر.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية "UKMTO": "تلقت UKMTO تقارير عن مسيرة مجهولة الهوية شوهدت على بعد حوالي 150 ميلا بحريا جنوب شرق مدينة الشحر اليمنية".

وأكدت أن "السلطات تحقق في الأمر، كما يجب على السفن توخي الحذر والإبلاغ عن الاشتباه بأي نشاط ".

هذا وأعلنت القوات المسلحة اليمنية التابعة للحوثيين يوم الثلاثاء استهداف سفينة "زوغرافيا" كانت متجهة إلى الموانئ الإسرائيلية، بعد رفض طاقم السفينة النداءات التحذيرية والرسائل التحذيرية النارية.

وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن القوات المسلحة مستمرة في تنفيذ قرار منع الملاحة الإسرائيلية أو المرتبطة بها في البحرين الأحمر والعربي حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة.

كما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن شركة "شل" النفطية علقت جميع الشحنات عبر البحر الأحمر لأجل غير مسمى، بسبب مخاوف من زيادة التصعيد بين الحوثيين والغرب.

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المصدر: RT

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