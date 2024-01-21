آلاف المتظاهرين يشاركون في مسيرة "العدالة من أجل فلسطين" في بروكسل (صور + فيديو)

شارك آلاف المتظاهرين في بروكسل بمسيرة احتجاجية طالبوا فيها الاتحاد الأوروبي بالسعي الحثيث لوقف إطلاق النار فوراً في غزة واتخاذ إجراءات صارمة ضد إسرائيل.

AP

وبحسب المنظمين، خرج أكثر من 20 ألف شخص إلى شوارع المدينة، فيما أبلغت شرطة بروكسل عن 9 آلاف.

ووفقا للشرطة تجمع المتظاهرون في الساحة القريبة من المحطة الشمالية بالعاصمة البلجيكية وساروا إلى الحي الأوروبي، حيث جرت مسيرة وحفل موسيقي مرتجل.

وتأتي المسيرة عشية اجتماعات مرتقبة بين وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي ونظرائهم الإسرائيلي والفلسطيني والمصري والسعودي والأردني للبحث في الحرب المتواصلة في غزة ومعاناة المدنيين الفلسطينيين.

وأطلق مشاركون في المسيرة التي نظّمت تحت شعار "العدالة من أجل فلسطين" هتافات على غرار "أوقفوا الإبادة الجماعية" و"إسرائيل إرهابية" و"حرّروا غزة".

إلى ذلك هتف البعض بشعارات كـ"عار على الاتحاد الأوروبي" تنديدا بما يعتبرونه تقاعس الاتحاد في حماية المدنيين الفلسطينيين، فيما حضّ آخرون على مقاطعة البضائع والشركات الإسرائيلية.

AP

ويعتقد المتظاهرون أن بلجيكا التي تتولى رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي في النصف الأول من عام 2024، يجب أن تأخذ زمام المبادرة لفرض حظر الأسلحة على إسرائيل واتخاذ إجراءات اقتصادية ودبلوماسية ضدها على مستوى الاتحاد الأوروبي، وتحديدا حظر أي علاقات تجارية مع الأراضي التي تحتلها إسرائيل.

يأتي ذلك في أعقاب إعلان وزارة الصحة بغزة ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى 25105 قتلى، و62681 جريحا منذ الـ7 من أكتوبر.

وقد دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ 107 في ظل استمرار القصف الإسرائيلي للقطاع وتواصل الاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي وحركة "حماس"، في ظل كارثة إنسانية وصحية في القطاع.

المصدر: نوفوستي + أ ف ب