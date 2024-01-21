"سرايا القدس" تعرض مشاهد من تفجيرها آليات للجيش الإسرائيلي في كمين هندسي محكم شرقي غزة (فيديو)

عرضت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، مشاهد من تفجير مقاتليها لآليات تابعة للجيش الإسرائيلي في كمين هندسي محكم شرقي مدينة غزة.

ونشر الإعلام الحربي في "السرايا" مقطع فيديو يظهر "مشاهد من تفجير مجاهدي سرايا القدس لآليات العدو الصهيوني في كمين هندسي محكم شرقي مدينة غزة".

وأعلنت "سرايا القدس" صباح اليوم الأحد أنها "سيطرت على طائرة صهيونية استطلاعية من نوع درون "EVO Max 4T" خلال تنفيذها مهام استخباراتية في سماء وسط قطاع غزة".

وأضافت "سرايا القدس" لاحقا:

- "قصفنا بصواريخ "107" وقذائف الهاون تجمعات لجنود وآليات العدو في محاور التقدم شمال وشرق مخيم البريج وسط القطاع".

- "قصفنا موقع واسناد "صوفا" العسكري بعدد من قذائف الهاون".

وأشارت إلى أنها "في عملية مشتركة مع كتائب "القسام"، قصفت موقع "صوفا" العسكري بوابل من قذائف الهاون".

وقالت "سرايا القدس" إنها "قصفت موقع "كيسوفيم" العسكري وغلاف غزة الجنوبي برشقة صاروخية".

ويستمر القصف الإسرائيلي على قطاع غزة والاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي و"حماس" لليوم السابع بعد المئة، في ظل كارثة إنسانية وصحية في القطاع.

وذكرت وزارة الصحة في غزة إن الجيش الإسرائيلي ارتكب 15 مجزرة ضد العائلات في القطاع راح ضحيتها 178 قتيلا، وأصيب فيها 293 آخرون خلال الـ24 ساعة الماضية.

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من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأحد ارتفاع حصيلة قتلاه إلى 531 عسكريا، والجرحى إلى 2665 منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.

المصدر: RT