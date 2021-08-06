لحظة بلحظة.. تطورات التصعيد والقصف المتبادل بين إسرائيل وحزب الله

تشهد منطقة الحدود بين لبنان وإسرائيل توترا متصاعدا وتبادل للقصف بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني.

-اليونيفل : الوضع في المناطق الحدودية بين لبنان وإسرائيل خطير جدا ويدعو لضبط النفس.

-الجيش الاسرائيلي : الجيش يغير على مناطق اطلاق النار داخل لبنان

-تحليق مكثف لطائرات استطلاع اسرائيلية في اجواء جنوب لبنان

-سلاح الجو الاسرائيلي يستهدف مواقع اطلاق الصواريخ في جنوب لبنان

-رئيس الوزراء يجري خلال الساعة القريبة مشاورات مع كل من وزير الدفاع بيني غانتس ورئيس هيئة الأركان العامة لجيش الدفاع الفريق أفيف كوخافي وكبار المؤسسة الأمنية.

-رئيس الوزراء نفتالي بينيت يبحث في المستجدات التي جرت قبل قليل على الحدود الشمالية.

-تحليق مكثف للطيران الحربي الأسرائيلي على علو منخفض في أجواء حاصبيا والعرقوب جنوب لبنان

-حزب الله يعلن استهداف محيط مواقع الجيش الاسرائيلي في مزارع شبعا بعشرات الصواريخ من عيار 122 ملم

- حزب الله يصدر بيانا يتبنى فيه القصف على شمال اسرائيل ردا على الغارات الجوية الاسرائيلية على الاراضي اللبنانية

-اعلام اسرائيلي : المدفعية الاسرائيلية تقصف مناطق في جنوب لبنان ردا على اطلاق الصواريخ

-المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي : اطلاق أكثر من 10 قذائف من لبنان نحو الأراضي الاسرائيلية حيث تم اعتراض معظمها بينما سقطت باقية القذائف في مناطق مفتوحة في منطقة جبل روس حالة اعتيادية كاملة في البلدات المجاورة للحدود اللبنانية.

- بلدية كريات شمونا تفتح الملاجىء

-الصواريخ استهدفت موقعا اسرائيليا في مزارع شبعا

-إطلاق عدة صواريخ من منطقة العرقوب جنوب لبنان باتجاه الاراضي الإسرائيلية

-الاعلام الاسرائيلي: أكثر من 10 صواريخ أطلقت من منطقة مزارع شبعا جنوب لبنان نحو الجليل الأعلى.

-تفعيل منظومة القبة الحديدية

-حدشوت حموت: سكان الجليل الأعلى والجولان تحدثوا عن سماع دوي انفجارات بعد انطلاق صفارات الإنذار

- تفعيل انذارات في عدة بلدات من الجليل الأعلى وهضبة الجولان. التفاصيل قيد الفحص.



يتبع...