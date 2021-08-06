دياب يجري اتصالات لاحتواء التصعيد حول جنوب لبنان ويدعو للضغط على إسرائيل

دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب إلى الضغط على إسرائيل من أجل استعادة الهدوء عند الحدود، وسط جولة جديدة من التصعيد بين الدولة العبرية و"حزب الله".

وأكدت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان أن دياب أجرى سلسلة اتصالات بهدف احتواء التصعيد في جنوب لبنان عبر الالتزام التام بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.

وشدد رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسب الوكالة، على ضرورة "عودة الهدوء ووقف الخروقات الإسرائيلية المتكررة للسيادة اللبنانية"، لافتا إلى أن هذه الخروقات بلغت ذروتها أمس بالغارة التي نفذها سلاح الجو الإسرائيلي على لبنان.

وحذر دياب من أن هذه الخروقات تشكل "تهديدا مباشرا وقويا للقرار 1701"، داعيا إلى "الضغط على إسرائيل وإلزامها باحترام القرار 1701 ووقف انتهاكاتها للسيادة اللبنانية".

ويأتي ذلك على خلفية ثاني جولة من القصف المتبادل بين إسرائيل ولبنان منذ مطلع الأسبوع.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام