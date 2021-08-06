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الرئيس اللبناني يتابع تطورات المنطقة الحدودية.. ويعطي توجيهاته

أخبار العالم العربي

الرئيس اللبناني يتابع تطورات المنطقة الحدودية.. ويعطي توجيهاته
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أصدر الرئيس اللبناني ميشال عون توجيهاته للاهتمام بالسكان الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم في القرى والبلدات التي تعرضت للقصف الاسرائيلي تحسبا لأي تصعيد وتوفير الحاجات الضرورية لهم.

وتابع عون ظهر اليوم، التطورات التي شهدتها المنطقة الحدودية الجنوبية والقصف الإسرائيلي الذي تعرضت له قرى وبلدات حدودية عدة.

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وتلقى الرئيس عون تقارير من قيادة الجيش عن ملابسات ما حصل والإجراءات التي اتخذها الجيش لإعادة الهدوء والاستقرار إلى المنطقة بالتعاون مع قيادة قوات الطوارىء الدولية العاملة في الجنوب "اليونيفيل".

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام 

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