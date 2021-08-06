شاهد.. سكان قرية لبنانية يعترضون شاحنة صواريخ لـ"حزب الله"

اعترض مجموعة من سكان قرية درزية في جنوب لبنان شاحنة تحمل منصة لإطلاق الصواريخ تابعة لـ"حزب الله" لدى مرورها ببلدتهم عقب تنفيذها هجوما ضد أهداف إسرائيلية.

وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي لقطات تظهر عشرات السكان الغاضبين في بلدة شويا ذات الغالبية الدرزية في قضاء حاصبيا وهم يعترضون الشاحنة.

واعترف "حزب الله" بصحة هذه الأنباء في بيان أشار فيه إلى أن هجومه الصاروخي على محيط المواقع الإسرائيلية في مزارع شبعا اليوم الجمعة نفذ "من مناطق حرجية بعيدة تماما عن المناطق السكنية حفاظا على أمن المواطنين".

وتابع البيان: "لدى عودة المقاومين من عملهم وأثناء مرورهم بمنطقة شويا في قضاء حاصبيا، أقدم عدد من المواطنين على اعتراضهم. إن المقاومة الإسلامية كانت ولا تزال وستبقى من أحرص الناس على أهلها وعدم تعريضهم لأي أذى خلال عملها المقاوم، وهي التي تدفع الدماء الزكية من شبابها لتحافظ على أمن لبنان ومواطنيه".

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق 19 صاروخا اليوم من أراضي لبنان، وذلك في ثاني هجوم من نوعه عبر الحدود منذ مطلع الأسبوع.

وشن الجيش الإسرائيلي قصفا مدفعيا على المناطق التي أطلقت منها هذه الصواريخ في جنوب لبنان.

المصدر: RT