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"حزب الله" يعلن مسؤوليته عن استهداف محيط مواقع إسرائيلية في مزارع شبعا

أخبار العالم العربي

Reuters Aziz Taher
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تبنى "حزب الله" اللبناني الهجوم الصاروخي الذي أسفر اليوم الجمعة عن إطلاق صافرات الإنذار الإسرائيلية في الجولان والجليل الأعلى.

وذكر "حزب الله" في بيان له أن الهجوم استهدف بعشرات الصواريخ من عيار 122 ملم أراض مفتوحة في محيط المواقع الإسرائيلية في مزارع شبعا، مشيرا إلى أنه جاء ردا على الغارات الجوية الإسرائيلية على أراض ‏مفتوحة في منطقتي الجرمق والشواكير ليلة الخميس الماضي.

المصدر: "المنار"

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