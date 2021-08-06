غانتس: وضع لبنان هش وبإمكاننا أن نزيده هشاشة

وجه وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس تحذيرا إلى لبنان، على خلفية ثاني جولة من القصف المتبادل عبر الحدود بين البلدين منذ مطلع الأسبوع الجاري.

وقال غانتس في حديث إلى القناة الـ12 الإسرائيلية اليوم الجمعة: "لا ننوي السماح لـ"حزب الله" بالعبث بنا، و"حزب الله" يعلم ذلك. وضع لبنان هش وبإمكاننا أن نزيده هشاشة".

وأشار غانتس إلى أنه ليس لدى إسرائيل أي مصالح في لبنان سوى الأمن والهدوء، متعهدا بأن "الهدوء سيقابل بالهدوء"

وتابع: "ننصح "حزب الله" والجيش اللبناني والحكومة اللبنانية بعدم اختبار دولة إسرائيل".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"