الجيش الإسرائيلي: على لبنان إنهاء احتلال حزب الله لقراراته ولن نقبل الاعتداء على سيادتنا

دعا الجيش الإسرائيلي لبنان إلى الحد من نفوذ "حزب الله" في أراضيه، محذرا من أنه لن يتسامح مع أي اعتداء محتمل جديد على سيادة الدولة العبرية وأمنها.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على حسابه في "تويتر" اليوم الجمعة، على خلفية ثاني جولة من القصف عبر الحدود بين إسرائيل ولبنان منذ مطلع الأسبوع الجاري: "فحان الوقت لينهي لبنان مرحلة احتلال حزب الله لقراراته. نحن لن نقبل الاعتداء على سيادتنا وأمننا".

#حزبالله_يورط_لبنان فحان الوقت لينهي لبنان مرحلة احتلال حزب الله لقراراته. نحن لن نقبل الاعتداء على سيادتنا وأمننا https://t.co/oji6eYQc00 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 6, 2021

في الوقت نفسه، أكد الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من اليوم أنه ليس لديه رغبة في التصعيد عند الحدود الشمالية.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر أمني تأكيده أن الدولة العبرية سترد على الهجوم الأخير من قبل "حزب الله" في الوقت والمكان المناسبين الذين سوف تحددهما بنفسها.

وقال المصدر، وفقا لإذاعة الجيش الإسرائيلي، إن الأجهزة الأمنية تعد خيارات رد مختلفة علنية وخفية سيتم اللجوء إليها نظرا للتطورات المستقبلية، مضيفا أن كل الخطوات ستأتي بالتوافق مع الاحتياجات العملياتية وفي الوقف المناسب لإسرائيل.

المصدر: RT + إذاعة الجيش الإسرائيلي