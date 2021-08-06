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جنبلاط يعلق على التصعيد بين إسرائيل وحزب الله

أخبار العالم العربي

جنبلاط يعلق على التصعيد بين إسرائيل وحزب الله
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علق رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي، وليد جنبلاط، على التصعيد الحاصل في المنطقة الحدودية اللبنانية الجنوبية بين حزب الله وإسرائيل.

وغرد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط عبر "تويتر" قائلا: "بعد الذي حدث في الجنوب، وفي شويا بالتحديد، نتمنى أن نخرج جميعا من هذا الجو الموتور على التواصل الاجتماعي".

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ودعا إلى تحكيم العقل في التخاطب بعيدا عن التشنج.

وشهدت المنطقة الحدودية في جنوب لبنان وإسرائيل تصعيدا وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني.

المصدر: تويتر

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