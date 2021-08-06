جنبلاط يعلق على التصعيد بين إسرائيل وحزب الله

علق رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي، وليد جنبلاط، على التصعيد الحاصل في المنطقة الحدودية اللبنانية الجنوبية بين حزب الله وإسرائيل.

وغرد رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط عبر "تويتر" قائلا: "بعد الذي حدث في الجنوب، وفي شويا بالتحديد، نتمنى أن نخرج جميعا من هذا الجو الموتور على التواصل الاجتماعي".

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ودعا إلى تحكيم العقل في التخاطب بعيدا عن التشنج.

بعد الذي حدث في الجنوب وفي شويا بالتحديد نتمنى ان نخرج جميعا من هذا الجو الموتور على التواصل الاجتماعي وان نحكم العقل ونعتمد الموضعية في التخاطب بعيدا عن التشنج . pic.twitter.com/bSzAjUsbbo — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) August 6, 2021

وشهدت المنطقة الحدودية في جنوب لبنان وإسرائيل تصعيدا وتبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني.

المصدر: تويتر