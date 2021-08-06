"اليونيفيل" تحذر من خطورة التصعيد بين لبنان وإسرائيل وتحث جميع الأطراف على التهدئة

حذرت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" من خطورة المستجدات الأخيرة بين لبنان وإسرائيل وحثت جميع الأطراف على ضبط النفس لتفادي المزيد من التصعيد.

وذكرت القوة الأممية على حسابها في "تويتر": "رصدت اليونيفيل إطلاق صواريخ من لبنان وقصفا مدفعيا مضادا من إسرائيل. هذا الوضع خطير جدا، ونحث جميع الأطراف على وقف إطلاق النار".

#UNIFIL has detected rocket launches from Lebanon and return artillery fire by Israel. This is a very serious situation and we urge all parties to cease fire. Statement to come. — UNIFIL (@UNIFIL_) August 6, 2021

وشن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، للمرة الثانية منذ الأسبوع الجاري، غارات على مناطق في جنوب لبنان، بعد هجوم صاروخي تبناه "حزب الله".

المصدر: RT