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الحريري محذرا من "خطوة في المجهول" وسط التصعيد بين إسرائيل و"حزب الله": "فأين الدولة؟"

"اليونيفيل" تحذر من خطورة التصعيد بين لبنان وإسرائيل وتحث جميع الأطراف على التهدئة

أخبار العالم العربي

Reuters Ali Hashisho
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حذرت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" من خطورة المستجدات الأخيرة بين لبنان وإسرائيل وحثت جميع الأطراف على ضبط النفس لتفادي المزيد من التصعيد.

وذكرت القوة الأممية على حسابها في "تويتر": "رصدت اليونيفيل إطلاق صواريخ من لبنان وقصفا مدفعيا مضادا من إسرائيل. هذا الوضع خطير جدا، ونحث جميع الأطراف على وقف إطلاق النار".

وشن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة، للمرة الثانية منذ الأسبوع الجاري، غارات على مناطق في جنوب لبنان، بعد هجوم صاروخي تبناه "حزب الله".

المصدر: RT

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