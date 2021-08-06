نائب الأمين العام لحزب الله: هذا الرد هو المناسب

أكد الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني فيما يخص التصعيد والتوتر في الجنوب، أن "حزب الله التزم علنا بأن أي اعتداء على لبنان، لا بد أن يقابل بالرد المناسب".

وقال قاسم في في حديث تلفزيوني: "على إسرائيل أن تفهم بأن عليها أن تبقى مردوعة، وإلا فنحن جاهزون للرد"، لافتا إلى أن "ما فعله حزب الله هو رد على عدوان، كل العالم رأى هذا العدوان ولا يمكن أن نسكت عليه، أما هل يكبر هذا العدوان أم لا، فلنر الأيام القادمة".

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وأشار نائب الأمين العام لحزب الله، إلى أن الحزب "لا ينتظر أحداثاً حتى يكون مستعدا"، وقال: "نحن أعلنا مراراً وتكراراً بأننا مستعدون في أي لحظة إذا حصل أي تطور وأي اعتداء من قبل إسرائيل".

وأكد: "نحن لسنا بحاجة إلى حادثة كي نأخذ احتياطاتنا"، إلا أنه أضاف "لكن لا نعتقد أن الأمور ذاهبة باتجاه التصعيد، مع ذلك حزب الله جاهز في الميدان ويدافع بكل ثقة وقرار وعزيمة".

وأضاف قاسم في تصريح له عبر قناة "الميادين": "وجدنا في حزب الله أن هذا الرد هو المناسب، أما تحليل التفاصيل فلتحلل (إسرائيل) ما تريد، وما فعله حزب الله هو رد على عدوان رآه كل العالم لا يمكن أن نسكت عليه".

المصدر: الميادين