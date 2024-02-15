بوتين: حاولنا إيقاف الحرب سلميا لكنهم خدعونا ونأسف على خطوة تأخرنا بإطلاقها (فيديو)
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بعد المقابلة التي أجراها معه الإعلامي الأمريكي تاكر كارلسون أدلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتصريحات لافتة أمس الأربعاء للصحفي الروسي بافل زاروبين، اخترنا أبرزها:
- بوتين: "حقيقة أنهم يراقبون ويستمعون لتصريحاتي أمر جيد، لكن حقيقة أنهم يحرفون ما قلته أمر سيء، هم يشوهون الخارطة، لأنني لم أقل شيئا من هذا القبيل: لم أقل إن عمليتنا العسكرية في أوكرانيا كان سببها خطر هجوم "الناتو" على روسيا".
- بوتين: بلينكن نفسه أكد أن أوكرانيا لم تكن موجودة سابقا
- بوتين: بايدن "شخص أكثر خبرة وهو قابل للتنبؤ بخطواته وسياسي مخضرم".
- بوتين: لا فائدة لـ"الناتو" على الإطلاق وهو أداة للسياسة الخارجية الأمريكية
- بوتين: وزيرة خارجية ألمانيا معادية لبلادها وتستهتر بمصالح ألمانيا الاقتصادية
- بوتين عن لكارلسون: اعتقدت أنه سيكون عدوانيا في حواره ويطرح "أسئلة صعبة ولحوحة"
- بوتين: لست طبيبا لأعطي لنفسي الحق بالإدلاء بأي تعليقات عن الحالة الصحية لبايدن
- بوتين: الأمر الوحيد الذي نأسف عليه هو عدم إطلاق عمليتنا العسكرية في أوكرانيا قبل ذلك بكثير
- بوتين يعلق على احتمال اعتقال كارلسون : "أسانج يقبع في السجن. ولم يعد أحد يتذكره تقريبا. فقط المقربون منه. ولكن في الحقيقة، كان أسانج متهما على الأقل بالكشف عن بعض أسرار الدولة. من الصعب إلصاق التهمة على كارلسون لأنه لم يتطرق إلى أي أسرار على الإطلاق"
- بوتين: روسيا حاولت إنهاء الحرب في بداياتها الأولى بالوسائل السلمية لكنهم كانوا يريدون كسب الوقت وخداعنا