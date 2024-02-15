بوتين: حاولنا إيقاف الحرب سلميا لكنهم خدعونا ونأسف على خطوة تأخرنا بإطلاقها (فيديو)

بعد المقابلة التي أجراها معه الإعلامي الأمريكي تاكر كارلسون أدلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتصريحات لافتة أمس الأربعاء للصحفي الروسي بافل زاروبين، اخترنا أبرزها:

تابعوا RT على