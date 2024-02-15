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بوتين: حاولنا إيقاف الحرب سلميا لكنهم خدعونا ونأسف على خطوة تأخرنا بإطلاقها (فيديو)

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بعد المقابلة التي أجراها معه الإعلامي الأمريكي تاكر كارلسون أدلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتصريحات لافتة أمس الأربعاء للصحفي الروسي بافل زاروبين، اخترنا أبرزها:

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