قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن موقف وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عدائي تجاه روسيا لكنها أيضا معادية لبلدها، مشيرا إلى أنها تستهتر بالمصالح الاقتصادية لألمانيا.

وأضاف بوتين في مقابلة نشرت في قناة الكرملين على "تلغرام": "أشخاص مثل وزيرة الخارجية الألمانية - هم، بالطبع، في هذه الحالة معادون لبلدنا.. لكنها، في رأيي، معادية أيضا لبلدها، لأنه من الصعب أن نتصور أن سياسيا بهذه المرتبة يتعامل مع المصالح الاقتصادية لبلاده وشعبه بمثل هذا الاستهتار".

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يذكر أن صحيفة "بيلد" الألمانية كشفت في وقت سابق، استنادا لوثائق تاريخية أن جد وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الذي تتحدث عنه كثيرا خلال المناسبات، كان نازيا وخدم في الفيرماخت.

وبحسب الصحيفة: "لم يكن فالديمار بيربوك مجرد ضابط، بل كان أيضا مؤيدا نشطا للاشتراكية القومية وخلال الحرب العالمية الثانية حصل على رتبة ضابط فيرماخت وكان مهندسا في الدفاع الجوي".

كما تظهر الوثائق، أن جد بيربوك قرأ كتاب هتلر "كفاحي" ودعم النظام بالكامل، وفي عام 1944 حصل على وسام هتلر للاستحقاق العسكري بالسيوف.

وأضافت الصحيفة "عندما ذكرت أنالينا بيربوك جدها في خطاباتها، هل كانت تعلم أنه لم يكن ضابطا يبلغ من العمر حوالي 30 عاما فحسب، بل ربما كان أيضا اشتراكيا وطنيا مخلصا".

وتأسس حزب العمال الاشتراكي القومي الألماني (الحزب النازي -NSDAP) اليميني المتطرف في مدينة ميونخ في عام 1920.

المصدر: "نوفوستي"+RT