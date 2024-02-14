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بوتين: روسيا حاولت إنهاء الحرب في أولها بالوسائل السلمية لكنهم كانوا يريدون كسب الوقت والخداع

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بوتين: روسيا حاولت إنهاء الحرب في أولها بالوسائل السلمية لكنهم كانوا يريدون كسب الوقت والخداع
Legion-Media
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن روسيا تحاول إنهاء الحرب في أوكرانيا، وقد سعت بالفعل للقيام بذلك في مراحلها الأولى بالوسائل السلمية.

وأضاف بوتين للصحفي بافيل زاروبين: "نحن لم نبدأ الحرب، وسعينا لإيقافها بالوسائل السلمية في مراحلها الأولى، من خلال اتفاقيات مينسك. لكن كما اتضح لاحقا، كانوا يخدعوننا، وقد اعترف كل من المستشارة الألمانية السابقة والرئيس الفرنسي السابق لفرنسا علنا أنهما لم يكونا ينويان تنفيذ تلك الاتفاقيات، وإنما كانا ببساطة يحاولان كسب الوقت من أجل ضخ المزيد من الأسلحة إلى النظام الأوكراني، وهذا ما تم بالفعل".

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وتنص اتفاقية منسك على وقف القتال بين الجيش الأوكراني وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك،  وإيجاد حل سياسي للنزاع في شرق أوكرانيا.

غير أن بنود الاتفاقية بقيت في غالبيتها حبرا على ورق في ظل التباين الحاد في مواقف أطراف النزاع. وعدم وجود رغبة حقيقية لدى كييف لإيجاد حل.

المصدر:  نوفوستي

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