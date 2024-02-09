بوتين : وحده الشيطان يعلم لماذا أقنع جونسون زيلينسكي بالانسحاب من المفاوضات مع روسيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه لا يعرف سبب قيام رئيس الوزراء البريطاني الأسبق بوريس جونسون، بإقناع أوكرانيا بالتخلي عن المفاوضات مع روسيا الاتحادية.

وأضاف الرئيس بوتين في المقابلة مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون: "حقيقة أنهم خضعوا لمطالب أو لمحاولة الإقناع من جانب رئيس الوزراء البريطاني الأسبق السيد جونسون، يبدو لي أن هذا أمر مثير للسخرية ومحزن للغاية".

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وأعاد رئيس الدولة إلى الأذهان ما قاله زعيم كتلة "خادم الشعب" في البرلمان الأوكراني دافيد أراخاميا: "قبل عام ونصف كان بإمكاننا وقف هذه الأعمال القتالية، ووقف هذه الحرب، لكن البريطانيين أقنعونا، ورفضنا ذلك".

وقال الرئيس بوتين: "أين السيد جونسون الآن؟ ولا تزال الحرب مستمرة".

وردا على سؤال من الصحافي الأمريكي، لماذا فعل جونسون ذلك، قال الرئيس بوتين: " أنا نفسي لا أفهم ذلك.. وحده الشيطان يعلم،. ربما كان هناك موقف عام. لسبب ما، كان لدى الجميع وهم بأنه من الممكن هزيمة روسيا في ساحة المعركة – ربما كان سبب هذا التصور هو الغطرسة، وربما من قلب نقي، ولكنه لا يدل على وجود ذكاء كبير".

المصدر: نوفوستي