بوتين عن مقابلته مع كارلسون: اعتقدت أنه سيكون عدوانيا ويطرح "الأسئلة الصعبة والملحة"

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، إنه لم يستمتع كثيرا بمقابلته مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون لأنه حرمه من فرصة تقديم إجابات حادة عن أسئلة ملحة.

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وأضاف بوتين في مقابلته مع الصحفي الروسي بافل زاروبين: "اعتقدت أنه سيكون عدوانيا ويطرح ما يسمى بالأسئلة الصعبة، لم أكن مستعدا لهذا فحسب بل أردت ذلك من أعماقي، وارتأيت أن هذا سيعطي خصوصية معينة لمحادثتنا بأكملها".

وأشار بوتين إلى أن كارلسون اتبع خلال المقابلة تكتيكات المستمع الصبور، حيث استمع باهتمام لكل كلمة قالها بوتين.

وأجرى تاكر مقابلة مع الرئيس الروسي الثلاثاء الماضي وقال إنه سيتم في الساعة الثانية صباحا بتوقيت موسكو من يوم 9 فبراير، بث المقابلة.

في يوم الثلاثاء الماضي، نشر كارلسون رسالة فيديو على موقع التواصل الاجتماعي X ( تويتر سابقا) على خلفية أبراج الكرملين وكاتدرائية المسيح المخلص، ذكر فيها أنه سيجري مقابلة قريبا مع الرئيس الروسي.

وشدد كارلسون على أنه سيفعل ذلك لأن الأمريكيين لا علم لهم على الإطلاق بما يحدث في روسيا وأوكرانيا.

ووفقا للصحفي الأمريكي، حاول البيت الأبيض، مرتين تعطيل المقابلة. ولكن السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير، وصفت تصريح كارلسون بأنه غير صحيح. وحتى الوقت الحالي، سجل هذا النداء من كارلسون، 92 مليون مشاهدة.

ويشار إلى أنه تم إنهاء عمل كارلسون، وهو الصحفي الأمريكي الأعلى تقييما، بشكل مثير من قناة Fox New التلفزيونية في أبريل 2023.

وذكر الصحفي على برنامجه في موقع X أنهم يحاولون إسكات السياسيين الأمريكيين الذين يتحدثون ضد الدعم المستمر لأوكرانيا، وذلك باتهامهم بالارتباط مع روسيا.

المصدر: RT