بوتين يؤكد تحريف الزعماء الغربيين لأقواله في المقابلة مع كارلسون

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الزعماء الغربيين يحرفون كلامه في تعليقاتهم حول مقابلته مع كارلسون، مؤكدا أنه لم يقل إن بداية العملية الخاصة ارتبطت بتهديد هجوم الناتو على روسيا.

وقال بوتين في مقابلة نشرت على قناة الكرملين في "تلغرام" يوم الأربعاء: "حقيقة أنهم يراقبون ويستمعون أمر جيد، لكن حقيقة أنهم يحرفون ما قلته أمر سيء، هم يشوهون الخارطة، لأنني لم أقل شيئا من هذا القبيل: لم أقل أن بداية عمليتنا العسكرية الخاصة في أوكرانيا كانت مرتبطة بالتهديد بشن هجوم من جانب الناتو على روسيا".

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يذكر أن روسيا بدأت عمليتها العسكرية الخاصة بأوكرانيا في الـ24 من فبراير 2022، وأعلنت ثلاثة أهداف لها، هي حماية سكان إقليم دونباس شرقي أوكرانيا من قصف قوات كييف التي حاولت بدعم من الغرب إعادة ضم الإقليم الذي انفصل عن أوكرانيا، واجتثاث النازية في أوكرانيا ونزع سلاح قوات كييف، وإعلان أوكرانيا الحياد وعدم الانضمام لأي أحلاف عسكرية بما فيها الناتو.

المصدر: "نوفوستي"+RT