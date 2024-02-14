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بوتين يقارن بين بايدن وترامب

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بوتين يقارن بين بايدن وترامب
AFP TIMOTHY A. CLARY, SAUL LOEB
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اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن وجود جو بايدن في منصب الرئاسة الأمريكية أفضل بالنسبة لروسيا، مقارنة بمنافسه المحتمل في الانتخابات المقبلة دونالد ترامب.

وقال بوتين في حديث للصحفي بافيل زاروبين، يوم الأربعاء، إن بايدن "شخص أكثر خبرة. وهو قابل للتنبؤ. وهو سياسي من نوع قوي".

وجاء ذلك في معرض رده على سؤال من سيكون أفضل بالنسبة لروسيا، الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن أو الرئيس السابق دونالد ترامب.

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وجدير بالذكر أن الولايات المتحدة ستشهد انتخابات الرئاسة في نوفمبر المقبل، حيث سيترشح الرئيس الحالي جو بايدن عن الحزب الديمقراطي.

وسيكون دونالد ترامب منافسه عن الحزب الجمهوري على الأرجح، حيث حقق ترامب نتائج ملموسة في الانتخابات الحزبية التمهيدية للجمهوريين، ويتصدر استطلاعات الرأي العام كالمرشح الأوفر حظا لمواجهة بايدن من جديد.

يذكر أن بايدن وترامب قد تنافسا على الرئاسة الأمريكية في 2020، حيث فاز جو بايدن بحصول على 306 أصوات من المجمع الانتخابي مقابل 232 صوتا لبايدن.

المصدر: RT + نوفوستي

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