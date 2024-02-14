بوتين: لست طبيبا لأعطي لنفسي الحق بالإدلاء بأي تعليقات عن الحالة الصحية لبايدن

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه لا يعطي نفسه الحق بالإدلاء بأي تعليقات عن الحالة الصحية للرئيس الأمريكي جو بايدن، لأنه ليس طبيبا.

وقال فلاديمير بوتين للصحفي بافيل زاروبين في مقطع الفيديو الذي نُشر على قناة الكرملين على تلغرام: "أنا لست طبيبا.. ولا أعتبر نفسي لي الحق في الإدلاء بأي تعليقات حول هذا الأمر".

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وأضاف بوتين في معرض حديثه عن الحالة الصحية للرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه عندما التقى به في جنيف قبل ثلاث سنوات قالوا بالفعل إنه غير كفء، لكن الرئيس الروسي أفاد بأنه لم ير شيئا من هذا القبيل.

وذكر بوتين في رده على الصحفي بافيل زاروبين: "عندما التقيت مع بايدن في سويسرا كان ذلك قبل عدة سنوات، ثلاث سنوات، كانوا يتحدثون بالفعل عن عدم كفاءته، لكن لم أر شيئا كهذا".

وأردف الرئيس الروسي قائلا: "حسنا، نعم لقد نظر إلى ورقته، وأنا بصراحة نظرت إلى ورقتي.. لا يوجد شيء من هذا القبيل".

وأصبح النقاش حول السن والصحة العقلية للمرشحين الرئاسيين في الولايات المتحدة موضع اهتمام كبير في الآونة الأخيرة، وخاصة بالنسبة للرئيس جو بايدن، البالغ من العمر 81 عاما، حيث إن تقدمه في السن، أثار بعض المخاوف حول قدرته العقلية والصحية على القيام بمهام منصبه بفعالية لفترة ولاية ثانية كاملة.

هذا وقالت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، إن تقدم بايدن في العمر هو "قضية مشروعة" خلال حملته الانتخابية، حيث يسعى لتأمين فترة ولاية ثانية في البيت الأبيض في الانتخابات المقررة في نوفمبر المقبل.

كما أظهر استطلاع للرأي نشرته وسائل إعلام أمريكية الأسبوع الماضي أن حوالي 76% من المشاركين لديهم مخاوف بشأن عمر بايدن وصحته، في حالة إعادة انتخابه لولاية أخرى مدتها أربع سنوات.

وتقدر مجلة "دير شبيغل" الألمانية أن جو بايدن يبدو "أضعف وأكثر عرضة للخطر" من أي وقت مضى خلال فترة وجوده في منصبه بسبب ارتكابه أخطاء فادحة تظهر بوضوح حالته الصحية.

المصدر: "نوفوستي"