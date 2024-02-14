بوتين: لا فائدة لـ"الناتو" على الإطلاق ولكنه أداة للسياسة الخارجية الأمريكية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن حلف "الناتو" هو أداة للسياسة الخارجية للولايات المتحدة، وإذا كانوا (واشنطن) يعتبرون أنهم لا يحتاجون إليه، فهذا قرارهم.

وقال بوتين في مقابلة مع الصحفي الروسي بافيل زاروبين: "أعتقد أن حلف "الناتو" ليس ذا فائدة على الإطلاق، ليس هناك مغزى منه سوى أنه أداة للسياسة الخارجية للولايات المتحدة. وإذا كانت الولايات المتحدة تعتبر أنها لا تحتاج إلى هذه الأداة، فهذا هو قرارها".

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وكان الرئيس الأمريكي السابق دزنالد ترامب، الذي يرجح أن يكون مرشح الحزب الجمهوري بمواجهة الرئيس الديمقراطي جو بايدن في السباق الرئاسي، هدد سابقا في حال فوزه بولاية جديدة بعدم الدفاع عن دول حلف "الناتو" التي لا تخصص حصة كافية من ميزانيتها للدفاع، مشيرا حتى إلى أنه سوف "يشجع" روسيا على مهاجمتها.

وينتقد الرئيس السابق باستمرار الدول الأعضاء في الحلف لعدم الوفاء بالتزاماتهم على صعيد الإنفاق العسكري.

المصدر: نوفوستي