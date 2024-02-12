رئيس الأركان الأمريكية: تصريحات ترامب حول "الناتو" تهدد مصداقية الولايات المتحدة

أعلن رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة الجنرال تشارلز براون أن تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حول رفض الدفاع عن حلفاء "الناتو" يعرض مصداقية الولايات المتحدة للخطر.

وقال براون في مقابلة مع شبكة "إن بي سي": "مصداقية الولايات المتحدة على المحك في كل تحالف من تحالفاتنا، وما زال هناك حاجة إلى القيادة الأمريكية وهي مطلوبة وتقف في المقدمة".

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هدد ترامب السبت أنه في حال فوزه بولاية جديدة بعدم الدفاع عن دول الحلف الأطلسي التي لا تخصص حصة كافية من ميزانيتها للدفاع، مشيرا حتى إلى أنه سوف "يشجع" روسيا على مهاجمتها.

وينتقد الرئيس السابق باستمرار الدول الأعضاء في الحلف لعدم الوفاء بالتزاماتهم على صعيد الإنفاق العسكري.

ووصف البيت الأبيض في وقت لاحق من السبت تصريحات ترامب بأنها "مروعة" وأشاد بجهود الرئيس جو بايدن لتعزيز الناتو.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض أندريو بيتس إن "تشجيع الاعتداءات على أقرب حلفائنا أمر مروع ومضطرب، ويعرض الأمن القومي الأمريكي والاستقرار العالمي واقتصادنا في الداخل للخطر".

المصدر: RT