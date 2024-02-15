بوتين: بلينكن نفسه أكد أن أوكرانيا لم تكن موجودة

قال الرئيس فلاديمير بوتين إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بتصريحه بأن جده غادر روسيا إلى الولايات المتحدة سنة 1904 حيث عاش في كييف، أكد أن أوكرانيا لم تكن موجودة كدولة.

وقال بوتين: "غادر جد بلينكن الإمبراطورية الروسية حيث ولد في مقاطعة بولتافا وعاش في كييف وغادرها... السؤال الذي يطرح نفسه: هل يعتبر بلينكن أن كييف والمناطق المحيطة بها أراضي روسية؟".

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وأضاف: "بلينكن قال إن جده هرب من روسيا من المذابح التي تعرض لها اليهود، ما يعني أنه يرى أن أوكرانيا لم يكن لها وجود عام 1904، لأنه يقول إن جده فر من روسيا".

وتابع بوتين: "على ما يبدو أن السيد بلينكن من أصول روسية".

وفي لقائه مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، أدلى الرئيس بوتين بشرح تاريخ مختصر لنشأة أوكرانيا التي وصفها بأنها "دولة مصطنعة قامت بإرادة ستالين".

وأشار إلى حصول أوكرانيا على أجزاء من الأراضي البولندية والهنغارية والرومانية بعد الحرب العالمية الثانية، لتصبح هذه الأراضي جزءا من أوكرانيا السوفيتية، بإرادة ستالين. لذلك لدينا كل الأسباب للقول إن أوكرانيا بطبيعة الحال "دولة مصطنعة شكّلت بإرادة من ستالين".

المصدر: نوفوستي