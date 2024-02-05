آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /05.02.2024/
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wwxc
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف لاختراق دفاعاته، ويتقدم على مختلف المحاور ملحقا بالعدو خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
- مجلس الشيوخ الأمريكي يقدم مشروع قانون بشأن حماية الحدود وتقديم مساعدة لأوكرانيا وإسرائيل
- "فورين بوليسي": قرار بايدن تعليق عقود تصدير الغاز المسال هدية لبوتين
- زعيم الديمقراطيين بالكونغرس ينتقد مشروع قانون بشأن مساعدات لإسرائيل دون تخصيص أموال لأوكرانيا
- زيلينسكي: آمل ألا يؤدي فوز ترامب المحتمل في الانتخابات الرئاسية إلى تغيير مسار المساعدات
- زيلينسكي يؤكد أنه يفكر في استبدال القائد الأعلى للقوات فاليري زالوجني