الكرملين: قصف القوات الأوكرانية مدينة ليسيتشانسك اعتداء إرهابي ووحشي

وصف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الهجوم الذي شنته القوات الأوكرانية على مخبز مدينة ليسيتشانسك في جمهورية لوغانسك مؤخرا، بالاعتداء الإرهابي والوحشي.

وقال بيسكوف: "لا يوجد وصف آخر لهذا العمل غير أنه إرهابي، فالهجمات المستمرة على البنية التحتية المدنية وأخيرا على مخبز، عمل إرهابي وحشي، وعدد الضحايا يتحدث عن وحشية هذا العمل الإرهابي".

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وأضاف: "العملية العسكرية الروسية مستمرة لمنع حدوث المزيد من الهجمات الإرهابية التي تشنها القوات الأوكرانية".

وفي وقت سابق أعلن رئيس جمهورية لوغانسك الروسية ليونيد باستشنيك أن القوات الأوكرانية قصفت مخبزا في مدينة ليسيتشانسك.

وكتب باستشنيك على قناته في "تلغرام": "قصفت القوات الأوكرانية مخبزا في ليسيتشانسك، وهناك مدنيون تحت الأنقاض. أعداؤنا، الذين لم يحققوا أي نجاح على الجبهة، يهاجمون السكان المدنيين. هم قصفوا المبنى مع العلم أن سكان ليسيتشانسك يأتون في يوم العطلة إلى المخبز لشراء الخبز".

وتقع مدينة ليسيتشانسك في جمهورية لوغانسك بجوار خطوط القتال، وقبل دحر القوات الأوكرانية منها قامت القوات الأوكرانية قبل انسحابها بتدمير جزء من المباني الإدارية المهمة، كما تضررت مرافق البنية التحتية الهامة، وتواصل قوات كييف بانتظام قصف المدينة.

المصدر: تاس