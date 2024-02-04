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ارتفاع عدد ضحايا القصف الأوكراني لمخبز في لوغانسك إلى 28 قتيلا (فيديو)

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ارتفاع عدد ضحايا القصف الأوكراني لمخبز في لوغانسك إلى 28 قتيلا (فيديو)
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أعلنت رئاسة جمهورية لوغانسك ارتفاع عدد ضحايا قصف القوات الأوكرانية لمخبز مدينة ليسيتشانسك إلى 28 شخصا، بينهم طفل واحد.

وجاء في بيان لوغانسك: "ارتفع عدد القتلى إلى 28 بينهم طفل واحد، بالإضافة إلى 10 مصابين".

وفي وقت سابق، أعلن رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية ليونيد باستشنيك أن القوات الأوكرانية قصفت مخبزا في مدينة ليسيتشانسك.

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وكتب باستشنيك على قناته في "تلغرام": "قصفت القوات الأوكرانية مخبزا في ليسيتشانسك، وهناك مدنيون تحت الأنقاض. أعداؤنا، الذين لم يحققوا أي نجاح على الجبهة، يهاجمون السكان المدنيين. هم قصفوا المبنى مع العلم أن سكان ليسيتشانسك يأتون في يوم العطلة إلى المخبز لشراء الخبز".

وتقع مدينة ليسيتشانسك في جمهورية لوغانسك بجوار خطوط القتال، وقبل دحر القوات الأوكرانية منها قامت القوات الأوكرانية قبل انسحابها بتدمير جزء من المباني الإدارية المهمة، كما تضررت مرافق البنية التحتية الهامة، وتواصل قوات كييف بانتظام قصف المدينة.

المصدر: RT

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